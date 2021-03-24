В "Тамбове" заявили, что двух игроков команды вызвали в Российский футбольный союз

Последние два матча Тинькофф - Российской премьер-лиги "Тамбов" провел против "Краснодара" (0:4) и "Сочи" (0:5). По информации газеты "Спорт-Экспресс", вызов футболистов может быть связан с подозрением в ставках на результат игр с участием собственной команды.

"Да, два игрока вызваны в РФС. Раз их вызвали, значит для этого есть основания", - сказала Коновалова. В службе коммуникаций РФС сообщили, что не комментируют данную информацию.

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, перед стартом второй части сезона обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. Решение о том, что команда доиграет сезон-2020/21, было принято 19 февраля - за два дня до первой официальной игры тамбовчан в новом году. Размер кредиторской задолженности футбольного клуба "Тамбов" составляет более 536 млн рублей. 4 марта Арбитражный суд принял к производству заявление о признании должника банкротом, судебное заседание назначено на 14 апреля.

"Тамбов" занимает последнее место в чемпионате России, в 23 матчах одержав три победы и отставая на четыре очка от 14-го места, дающего право сыграть в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге.