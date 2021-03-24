Боксер Антонио Тарвер не допущен к поединку против бывшего чемпиона UFC Фрэнка Мира

ТАСС, 24 марта. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Антонио Тарвер не проведет поединок против экс-обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнка Мира. Об этом сообщает телеканал ESPN.

11 марта было официально объявлено о боксерском поединке между 52-летним Тарвером и 41-летним Миром 17 апреля в Атланте. Однако Тарвер не смог получить боксерскую лицензию в Атлетической комиссии штата Джорджия.

По правилам комиссии, боксеры старше 50 лет должны провести минимум десять поединков за последние десять лет, в том числе четыре за последние четыре года. Тарвер не отвечает этим требованиям, поскольку провел всего пять боев за последние десять лет и в последний раз выходил на ринг шесть лет назад.

Тарвера в поединке с Миром заменит бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) американец Стив Каннингем.

Тарвер владел титулами чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), IBF и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Также известен по двум победам над бывшим абсолютным чемпионом мира Роем Джонсом в 2004 и 2005 годах. В его послужном списке 31 победа (22 нокаутом), 6 поражений, 1 ничья. На любительском ринге становился чемпионом мира и бронзовым призером Олимпийских игр.

В активе Мира 18 побед, 13 поражений в смешанных единоборствах, в профессиональном боксе выступит впервые. В 2018 году проиграл россиянину Федору Емельяненко в Bellator. В 2004 году завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе, расставшись с ним в следующем поединке, в 2008 году стал временным чемпионом организации.