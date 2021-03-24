РФС проводит проверку возможного участия футболистов "Тамбова" в договорных матчах

В среду генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова рассказала ТАСС, что два игрока команды вызваны в РФС. Последние два матча Тинькофф - Российской премьер-лиги "Тамбов" провел против "Краснодара" (0:4) и "Сочи" (0:5).

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) проводит проверку возможного участия нескольких игроков "Тамбова" в договорных матчах. Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций РФС.

"В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков "Тамбова" по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка", - говорится в сообщении.

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, перед стартом второй части сезона обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. Решение о том, что команда доиграет сезон-2020/21, было принято 19 февраля - за два дня до первой официальной игры тамбовчан в новом году. Размер кредиторской задолженности футбольного клуба "Тамбов" составляет более 536 млн рублей. 4 марта Арбитражный суд принял к производству заявление о признании должника банкротом, судебное заседание назначено на 14 апреля.

"Тамбов" занимает последнее место в чемпионате России, в 23 матчах одержав три победы и отставая на четыре очка от 14-го места, дающего право сыграть в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге.