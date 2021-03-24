Болельщикам и волонтерам сделали бесплатным проезд в Петербурге во время Евро-2020

"Во время футбольных матчей в Санкт-Петербурге общественный транспорт для болельщиков и волонтеров чемпионата Европы будет бесплатным", - говорится в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга во время проведения чемпионата Европы по футболу будет бесплатным для болельщиков и волонтеров. Об этом сообщается в официальном канале городского комитета по транспорту в Telegram.

Отмечается, что бесплатный проезд будет действовать для зрителей футбольных матчей на всех маршрутах, следующих до спортивных объектов, при наличии паспорта болельщика (Fan-ID) и билета на матч либо электронной карты болельщика.

Также с 10 мая по 14 июля возможность бесплатного проезда на всем городском и пригородном транспорте будут иметь волонтеры, которые получат карту аккредитации и проездной билет аккредитованного лица.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира. Также игры первенства примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.