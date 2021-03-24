РФС вызвал для дачи показаний футболистов "Тамбова" Германа и Еркина

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Игроки "Тамбова" Дмитрий Герман и Александр Еркин вызваны в Российский футбольный союз (РФС) для проверки информации о возможном участии в договорных матчах. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее РФС сообщил, что проводит проверку возможного участия нескольких игроков "Тамбова" в договорных матчах.

"Футболисты Герман и Еркин вызваны в РФС в связи с эпизодами, которые повлияли на ход матча", - сообщил источник.

Последние два матча Тинькофф - Российской премьер-лиги "Тамбов" провел против "Краснодара" (0:4) и "Сочи" (0:5).