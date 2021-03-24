Футболист "Спартака" Промес считает, что Соболев сильнее Дзюбы по игре

ТАСС, 24 марта. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев показывает игру сильнее, чем форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал футболист красно-белых Квинси Промес.

Дзюбе 32 года, в текущем сезоне он провел 28 матчей, забив 15 мячей и отдав семь голевых передач. На счету 24-летнего Соболева 11 голов и три передачи в 18 играх.

"Для меня сейчас, конечно же, сильнее Соболев. Но вообще их сложно сравнивать, да, по стилю игры они похожи, - сказал Промес. - Дзюба по-прежнему много забивает, но я вижу качество и потенциал Соболева. Он еще молод, но уже очень силен, в штрафной он просто убийца".

"Спартак" с 44 очками в 23 матчах занимает второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре очка.