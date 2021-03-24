Брат Хабиба Нурмагомедова назвал детской свою ошибку в дебютном бою в UFC

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов считает детской свою ошибку в дебютном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Абубакар Нурмагомедов сообщил ТАСС.

В дебютном поединке в ноябре 2019 года в Москве боец проиграл немцу Давиду Заваде болевым приемом в первом раунде.

"Когда Завада зашел на болевой, Хабиб кричал из угла, чтобы я вставал. Но у меня тогда застряла рука. А когда я опустился обратно, то соперник закрыл болевой прием. Это была детская ошибка с моей стороны", - сказал собеседник агентства.

Абубакар Нурмагомедов 27 марта в США проведет бой против американца Джареда Гудена. Всего на его счету 15 побед, три поражения и одна ничья.