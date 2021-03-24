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ММА

Брат Нурмагомедова рассказал об отношении к поведению Ковингтона

Американский боец неоднократно критиковал Нурмагомедова и его команду

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов считает, что американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон позволяет себе много лишних высказываний. Об этом Нурмагомедов рассказал ТАСС.

Ковингтон неоднократно критиковал Нурмагомедова и его команду, в том числе и в оскорбительном тоне.

"Ему никто не предъявлял, - сказал Нурмагомедов. - У него спросили: "Зачем ты такие вещи делаешь и говоришь? Зачем на камеру такие глупости несешь?" И они сказали, что ему нужно успокоиться. Если бы из моего зала кто-то тоже говорил что-то про наших земляков, я бы тоже сказал, чтобы [боец] успокоился".

"Я думаю, что говорить на камеру лишние вещи - это не красит мужчину", - добавил собеседник агентства.

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