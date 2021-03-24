Матыцин надеется, что FISU продолжит эффективно работать после его временного ухода

Во вторник Матыцин временно приостановил деятельность на посту президента FISU. Исполняющим обязанности главы организации назначен первый вице-президент FISU Леонц Эдер, который будет возглавлять организацию до 17 декабря 2022 года, когда Матыцин вновь вернется на пост президента FISU.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что руководство Международной федерации университетского спорта (FISU) продолжит эффективно работать после приостановки его деятельности на посту президента организации. Об этом Матыцин заявил журналистам.

"Негативно никак не скажется [на подготовке к Универсиаде в Екатеринбурге], я вхожу в состав оргкомитета, координирую со стороны Минспорта подготовку к проведению этого мероприятия, - сказал Матыцин. - Продолжаем активно взаимодействовать с коллегами из FISU".

"Технические делегаты находятся в контакте с представителями спортивных федераций. Надеюсь, что команда, сформированная в том числе и благодаря мне, продолжит эффективно работать. Всемирное антидопинговое агентство не запрещает мне общаться с коллегами, я в курсе всего, Екатеринбург будет готовиться по планам. Оргкомитет я не покидаю, вхожу в него как министр спорта РФ", - добавил Матыцин.

Матыцин является президентом FISU с 2015 года. В январе 2020 года он возглавил Министерство спорта России.

В декабре 2020 года Всемирное антидопинговое агентство запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Госдумы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет.