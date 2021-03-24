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Чемпионат мира по фигурному катанию

Матыцин поделился ожиданиями от чемпионата мира по фигурному катанию

Турнир проходит в Стокгольме с 24 по 27 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы на чемпионате мира в Стокгольме должны поддержать победный импульс отечественных спортсменов в зимних видах спорта. Об этом журналистам заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Надеюсь, что позитивный импульс, заданный нашими остальными представителями зимних видов спорта, будет поддержан и укреплен нашими фигуристами. С сегодняшнего дня начинаем болеть и переживать за наших девушек и мужчин на чемпионате мира", - сказал Матыцин.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме с 24 по 27 марта.

Теги
Чемпионат мира по фигурному катаниюМатыцин, Олег Васильевич
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