Матыцин поделился ожиданиями от чемпионата мира по фигурному катанию

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы на чемпионате мира в Стокгольме должны поддержать победный импульс отечественных спортсменов в зимних видах спорта. Об этом журналистам заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Надеюсь, что позитивный импульс, заданный нашими остальными представителями зимних видов спорта, будет поддержан и укреплен нашими фигуристами. С сегодняшнего дня начинаем болеть и переживать за наших девушек и мужчин на чемпионате мира", - сказал Матыцин.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме с 24 по 27 марта.