Ватерполист Константин Харьков рассказал, что будет выступать за сборную Хорватии

ТАСС, 24 марта. Российский ватерполист Константин Харьков принял решение сменить гражданство и будет выступать за сборную Хорватии. Об этом он сообщил хорватской газете Sportske Novosti.

Харькову 24 года, он выступал за команду России с 2016 года. В феврале национальная команда не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио, проиграв в серии пенальти сборной Хорватии в матче за третье место квалификационного турнира (11:11; 13:14). Харьков выступает за хорватский клуб "Младость".

"Да, это правда, мы договорились, то есть я согласился. Буду играть за сборную Хорватии. По сути, я принял решение ранее и с нетерпением жду выступления за команду Хорватии", - сказал Харьков.

Харьков сможет играть за команду Хорватии спустя год после последнего выступления за другую сборную, при этом получив одобрение от Международной федерации плавания. Последний раз он играл за сборную России в матче против хорватов 21 февраля.