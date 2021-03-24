СМИ: Капризов начал обсуждение нового контракта с клубом НХЛ "Миннесота"

ТАСС, 24 марта. Агент российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилла Капризова Пол Теофанос прибыл в США, чтобы начать переговоры о новом контракте игрока с клубом. Об этом сообщает интернет-портал The Athletic .

Капризову 23 года, он подписал двухлетний контракт с "Миннесотой" в июле 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 30 матчей, в которых забил десять голов и отдал 15 голевых передач.

Капризов был выбран "Миннесотой" на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. На протяжении предыдущих трех сезонов он выступал в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА, дважды став за это время лучшим снайпером лиги. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 выиграл Кубок Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.