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Летние олимпийские виды спорта

Назван предварительный состав сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат Европы

Турнир пройдет с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле
Артур Далалоян AP Photo/Vadim Ghirda
Описание
Артур Далалоян
© AP Photo/Vadim Ghirda

ТАСС, 24 марта. Артур Далалоян, Никита Нагорный и Давид Белявский вошли в предварительный состав сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат Европы, который пройдет с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза.

В состав сборной России также вошли Александр Карцев, Денис Аблязин, Никита Игнатьев, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Елена Герасимова.

Чемпионат Европы в Швейцарии будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 8 августа.

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Летние олимпийские виды спорта
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