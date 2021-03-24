Назван предварительный состав сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат Европы

ТАСС, 24 марта. Артур Далалоян, Никита Нагорный и Давид Белявский вошли в предварительный состав сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат Европы, который пройдет с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза.

В состав сборной России также вошли Александр Карцев, Денис Аблязин, Никита Игнатьев, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Елена Герасимова.

Чемпионат Европы в Швейцарии будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 8 августа.