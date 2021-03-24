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Летние неолимпийские виды спорта

Чемпионат мира по самбо 2021 года перенесли из Москвы в Ташкент

Турнир пройдет с 11 по 15 ноября
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по самбо, который должен был пройти осенью в Москве, перенесен в Ташкент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS).

Чемпионат мира должен был пройти в столице с 16 по 18 ноября 2021 года. 16 марта Всероссийская федерация самбо обратилась в FIAS и в мэрию Москвы с просьбой перенести турнир на 2025 год.

"Исполком FIAS утвердил местом проведения чемпионата мира по самбо Ташкент, турнир пройдет с 11 по 15 ноября", - сообщили в пресс-службе.

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