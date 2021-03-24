Оргкомитет чемпионата мира по самбо в Ташкенте окажет визовую поддержку участникам турнира

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по самбо 2021 года в Ташкенте окажет визовую поддержку участникам турнира. Об этом в ходе исполкома Международной федерации самбо, проходящего в Москве в преддверии турнира "Мемориал Харлампиева", заявил глава Союза самбо Азии Аламжон Муллаев.

Чемпионат мира по самбо 2021 года перенесли из Москвы в Ташкент

"В связи со сложной ситуацией, связанной с пандемией, будет оказана всяческая помощь с визами странам, где нет посольства Узбекистана, - они будут получать визы прямо в аэропорту по прибытии, - заявил Муллаев. - В тех странах, где посольства есть, процедура будет ускорена, чтобы в чемпионате мира приняло участие как можно большее количество стран".

Муллаев отметил, что чемпионат мира в Ташкенте станет тестовым турниром к юниорским Азиатским играм. "В 2025 году в Узбекистане впервые будут проходить Азиатские игры среди юниоров, - сказал он. - Поэтому в этом чемпионате мира будут участвовать представители Олимпийского совета Азии - турнир будет тестовым к юниорским Азиатским играм".

Чемпионат мира по самбо в Ташкенте пройдет с 11 по 15 ноября.