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ММА

Уланбеков проведет бой против Нэма в UFC 19 июня

Россиянин должен был провести поединок в США в начале марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Тагир Уланбеков проведет поединок против Тайсона Нэма на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 19 июня. Об этом ТАСС сообщили в команде Нэма.

"Тайсон проведет бой против Тагира Уланбекова 19 июня", - сказал собеседник агентства.

Уланбеков должен был провести поединок в США в начале марта, но бой был перенесен из-за операции по удалению аппендикса у россиянина.

Уланбеков является партнером по команде бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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