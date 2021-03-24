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КХЛ

Хоккейный "Спартак" объявил нового председателя наблюдательного совета

Им стал бывший функционер челябинского "Трактора" Олег Усачев

ТАСС, 24 марта. Олег Усачев возглавил наблюдательный совет клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

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12 марта Усачев покинул должность вице-президента "Трактора" по хоккейным операциям. В челябинском клубе он работал с весны 2019 года.

"Выражаю благодарность членам наблюдательного совета за поддержку моей кандидатуры. Перед нами стоят масштабные задачи по развитию современной спортивной вертикали и улучшению спортивных результатов основной команды. Сотни детей занимаются на льду академии "Спартак", и нам важно продолжить системную работу по воспитанию резерва, чтобы ни один талантливый мальчишка не пропал из поля нашего зрения и получил шанс в будущем играть в основном составе "Спартака", - отметил новый председатель набсовета.

Также пресс-служба анонсировала другие кадровые изменения в структуре "Спартака". Ранее клуб объявил, что не будет продлевать контракт с главным тренером команды Олегом Знарком.

В текущем сезоне "Спартак" занял восьмое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и проиграл в серии первого раунда плей-офф московскому ЦСКА со счетом 0-4.

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