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КХЛ

Якушев: к уходу Знарка из "Спартака" надо относиться как к естественному процессу

Председатель попечительского совета красно-белых отметил, что главный тренер не выполнил задачу на сезон
Председатель попечительского совета ХК "Спартак" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Председатель попечительского совета ХК "Спартак"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Уход Олега Знарка с поста главного тренера хоккейного клуба "Спартак" нужно воспринимать как естественный процесс. Такое мнение ТАСС высказал председатель попечительского совета красно-белых Александр Якушев.

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"Это обычное явление в спорте: когда тренер не выполняет поставленную перед ним задачу, его освобождают с занимаемой должности. К этому [уходу Знарка] надо относиться как к естественному процессу", - сказал Якушев.

В текущем сезоне "Спартак" занял восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и проиграл в серии первого раунда плей-офф московскому ЦСКА со счетом 0-4.

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