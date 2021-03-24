Якушев: к уходу Знарка из "Спартака" надо относиться как к естественному процессу

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Уход Олега Знарка с поста главного тренера хоккейного клуба "Спартак" нужно воспринимать как естественный процесс. Такое мнение ТАСС высказал председатель попечительского совета красно-белых Александр Якушев.

Хоккейный клуб "Спартак" не будет продлевать контракт с Олегом Знарком

В среду "Спартак" объявил о том, что не будет продлевать контракт со Знарком и тренерским штабом клуба.

"Это обычное явление в спорте: когда тренер не выполняет поставленную перед ним задачу, его освобождают с занимаемой должности. К этому [уходу Знарка] надо относиться как к естественному процессу", - сказал Якушев.

В текущем сезоне "Спартак" занял восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и проиграл в серии первого раунда плей-офф московскому ЦСКА со счетом 0-4.