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Чемпионат мира по фигурному катанию

Трусова объяснила отказ от тройного акселя в короткой программе на чемпионате мира

По словам фигуристки, решение было принято, так как прыжок не получался у нее на утренних тренировках

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Александра Трусова не стала исполнять тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию из-за того, что прыжок не получался на утренних тренировках. Об этом фигуристка рассказала журналистам после исполнения короткой программы на чемпионате мира.

Трусова допустила ошибку при исполнении тройного лутца. Спортсменка набрала 64,82 балла и занимает промежуточное десятое место. Соревнования продолжаются.

"Сегодня не получалось с утра, мы решили лучше прыгать двойной. Я считаю, что я не справилась со своим волнением. Сколько четверных будет в произвольной? Пока что не знаю, буду думать, стараться кататься чисто", - сказала фигуристка.

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