Суд постановил взыскать с "Тамбова" в пользу "Спартака" около 2,6 млн рублей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск московского футбольного клуба "Спартак" к "Тамбову", который ранее подал заявление о собственном банкротстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

9 февраля арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Спартака" в отношении "Тамбова". Как пояснил ТАСС директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов, "Тамбов" не оплатил аренду клубной базы в подмосковной Тарасовке, которой пользовался весной 2020 года.

"Взыскать с ФК "Тамбов" в пользу АО "ФК "Спартак-Москва" задолженность по оплате услуг по договору в размере 2 594 339 рублей", - говорится в сообщении суда, которое приводит пресс-служба красно-белых.

"Взыскать с "Тамбова" неустойку по договору с 1 октября 2020 года по 8 февраля 2021 года в размере 39 тыс. 496,62 рубля, с 9 февраля по дату фактического исполнения ответчиком обязательств по оплате основного долга, исходя из суммы фактической задолженности и ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки. Взыскать с "Тамбова" в пользу "Спартака" 36 169 рублей - расход по оплате государственной пошлины", - говорится в сообщении.