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Чемпионат мира по фигурному катанию

Фигуристка Щербакова назвала нервным свой прокат короткой программы на чемпионате мира

Спортсменка отметила, что она очень внимательно следила за каждым своим движением
Анна Щербакова Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова назвала нервным свой прокат короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме, но в целом она осталась довольна выступлением. Об этом Щербакова рассказала журналистам после проката.

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Щербакова практически безупречно справилась с прокатом, исполнив в нем двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц плюс тройной риттбергер, получив за него в итоге 81,00 балла. Она лидирует после короткой программы.

"В целом прокат был довольно нервный, за каждым движением очень внимательно следила, - рассказала Щербакова. - Осталась довольна каскадом, это был наиболее сложный прыжок".

Спортсменка отметила, как ей не хватает болельщиков на трибунах: "Публика важна, и я знаю, что она есть - мне многие пишут, что болеют из дома, у экранов, но поддержка больше чувствуется, когда полные трибуны, когда тебя поддерживают во время выступлений и после них. Этого очень не хватало, но я понимаю все эти меры предосторожности".

На вопрос, как спортсменке удается сохранять самообладание на таких серьезных стартах, как чемпионат мира, Щербакова ответила: "Мы каждый день много работаем ради этих минут, и очень хочется, чтобы это было не зря".

Также фигуристка рассказала о смысле своей короткой программы: "Эта программа в целом очень серьезная, она с историей - она о потере близкого человека, не какого-то конкретного, просто у каждого в этой истории что-то свое. И в последнем движении, в последней позе я вспоминаю о последних прикосновениях к этому человеку, они меня греют".

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