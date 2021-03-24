Фигуристка Щербакова назвала нервным свой прокат короткой программы на чемпионате мира

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова назвала нервным свой прокат короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме, но в целом она осталась довольна выступлением. Об этом Щербакова рассказала журналистам после проката.

Щербакова практически безупречно справилась с прокатом, исполнив в нем двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц плюс тройной риттбергер, получив за него в итоге 81,00 балла. Она лидирует после короткой программы.

"В целом прокат был довольно нервный, за каждым движением очень внимательно следила, - рассказала Щербакова. - Осталась довольна каскадом, это был наиболее сложный прыжок".

Спортсменка отметила, как ей не хватает болельщиков на трибунах: "Публика важна, и я знаю, что она есть - мне многие пишут, что болеют из дома, у экранов, но поддержка больше чувствуется, когда полные трибуны, когда тебя поддерживают во время выступлений и после них. Этого очень не хватало, но я понимаю все эти меры предосторожности".

На вопрос, как спортсменке удается сохранять самообладание на таких серьезных стартах, как чемпионат мира, Щербакова ответила: "Мы каждый день много работаем ради этих минут, и очень хочется, чтобы это было не зря".

Также фигуристка рассказала о смысле своей короткой программы: "Эта программа в целом очень серьезная, она с историей - она о потере близкого человека, не какого-то конкретного, просто у каждого в этой истории что-то свое. И в последнем движении, в последней позе я вспоминаю о последних прикосновениях к этому человеку, они меня греют".