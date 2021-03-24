Чемпионка мира шпажистка Колобова после рождения ребенка хочет выступить на Играх в Токио

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Призер Олимпиады по фехтованию на шпагах Виолетта Колобова планирует выступить на Играх в Токио. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Колобова в начале марта стала матерью, ее супругом является двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.

"Восстанавливаюсь в очень экстремальном режиме, необходимо готовиться к сборам, - сказала Колобова. - Через месяц планирую поехать на сборы, нужно подготовиться к первому турниру, который будет в мае в Дубае. Ради выступления на Играх все сейчас и происходит, у меня есть время к ним подготовиться, лицензия у команды уже есть. Мы обсудили это с супругом и семьей и приняли непростое решение, нужно использовать этот шанс".

"Ровно год назад прошли последние соревнования, в которых я участвовала. Тренерский штаб меня очень ждет, поддерживает, они готовы максимально способствовать моему комфорту. Я буду ездить на сборы с малышом и мамой", - добавила спортсменка.

Колобова является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.