Авербух: Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира надо идти ва-банк

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российской фигуристке Александре Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира стоит идти ва-банк. Такое мнение ТАСС высказал хореограф Илья Авербух.

Лучшей в короткой программе на чемпионате мира стала российская фигуристка Анна Щербакова, результат 16-летней россиянки составил 81,00 балла. Второе место заняла японка Рика Кихира (79,08), третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (78,86). Трусова набрала 64,82 балла и занимает промежуточное 12-е место.

"Саше сейчас надо идти ва-банк, постараться забыть этот крайне неудачный день. Отставание очень существенное. Спорт видел чудеса, но сейчас стоит думать не о чудесах, а о том, чтобы хотя бы забить гол престижа", - отметил Авербух.

Произвольную программу женщины представят в пятницу.