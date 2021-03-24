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Чемпионат мира по фигурному катанию

Авербух: Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира надо идти ва-банк

Российская фигуристка занимает 12-е место после короткой программы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российской фигуристке Александре Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира стоит идти ва-банк. Такое мнение ТАСС высказал хореограф Илья Авербух.

Лучшей в короткой программе на чемпионате мира стала российская фигуристка Анна Щербакова, результат 16-летней россиянки составил 81,00 балла. Второе место заняла японка Рика Кихира (79,08), третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (78,86). Трусова набрала 64,82 балла и занимает промежуточное 12-е место.

"Саше сейчас надо идти ва-банк, постараться забыть этот крайне неудачный день. Отставание очень существенное. Спорт видел чудеса, но сейчас стоит думать не о чудесах, а о том, чтобы хотя бы забить гол престижа", - отметил Авербух.

Произвольную программу женщины представят в пятницу.

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Чемпионат мира по фигурному катаниюАвербух, Илья Изяславич
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