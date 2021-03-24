Туктамышева выступит на World Team Trophy, если получит приглашение

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Туктамышева планирует выступить на командном чемпионате мира, если организаторы ее пригласят. Об этом она рассказала журналистам после проката короткой программы на чемпионате мира.

Соревнования должны пройти в японской Осаке с 15 по 18 апреля.

"Мне кажется, всем нравится выступать в Японии - приятная атмосфера, зрители доброжелательны и всегда тебя поддерживают. Честно скажу, что не знаю точных правил, кого из нас [российских фигуристок] позовут на World Team Trophy и кто будет участвовать. Но если получу приглашение, с удовольствием приму участие", - сказала она.