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Чемпионат мира по фигурному катанию

Тарасова: Трусовой нужно настроиться и сделать на чемпионате мира то, что она умеет

Заслуженный тренер СССР считает, что российская фигуристка напрасно отказалась от тройного акселя в короткой программе
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российской фигуристке Александре Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира нужно делать то, что она умеет. Таким мнением с ТАСС поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Трусова не стала делать в короткой программе тройной аксель, который не удавался у нее на тренировке перед стартом. В итоге спортсменка, допустившая ошибку на каскаде, занимает 12-е место с 64,82 баллами. Лидирует Анна Щербакова (81,00 балла), второе место занимает японка Рика Кихира (79,08), третье - россиянка Елизавета Туктамышева (78,86).

"Ей надо катать свое, то, что она хочет катать, пусть и это катает, надо делать свои прыжки. Делает, значит пусть делает и не обращает внимание на художественное впечатление, сейчас это не имеет значения. Художественным впечатлением будут ее прыжки, надо настроиться и делать", - сказала Тарасова.

"На мой взгляд, надо было делать и тройной аксель, всегда думай, что если элемент не идет утром на тренировке, он может целый день не идти, ничего в этом такого нет. А выйдешь, и все пойдет, поэтому надо делать и понимать, что без этого элемента ты - не Трусова. Потом, может, найдется, кто грамотно поставит ей прыжки - в короткой программе они не выделены, у нее они не стоят в том месте, где прыжок увеличивается, это жалко. А вообще она звезда, и мы ее любим, и никто не запретит нам ее любить", - подчеркнула Тарасова.

Произвольную программу женщины представят 26 марта.

Теги
Чемпионат мира по фигурному катаниюТарасова, Татьяна Анатольевна
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