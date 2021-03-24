Головин вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч против команды Мальты

ТАСС, 24 марта. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Мальты.

"Монако" не разрешил Головину сыграть за сборную на территории России

В него вошли вратарь Антон Шунин ("Динамо"), защитники Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), полузащитники Даниил Фомин ("Динамо"), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако", Франция), Далер Кузяев ("Зенит"), Алексей Ионов ("Краснодар") и нападающий Артем Дзюба ("Зенит", капитан).

На скамейке запасных остались Роман Нойштедтер ("Динамо"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Александр Соболев ("Спартак"), Антон Заболотный ("Сочи"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"; вратарь), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Андрей Лунев ("Зенит"; вратарь), Юрий Жирков ("Зенит"), Игорь Смольников ("Краснодар"), Максим Мухин ("Локомотив").

Головин не играл за сборную России с ноября 2019 года из-за травм. Полузащитник в марте не сможет принять участие в домашнем матче против команды Словении, так как французские клубы запретили футболистам выезжать за пределы Евросоюза.

Матч станет первым для сборной России в квалификации мирового первенства 2022 года, начало встречи - 22:45 мск. Помимо команды Мальты, соперниками россиян по группе Н являются сборные Хорватии, Словении, Словакии и Кипра. 27 марта россияне примут словенцев в Сочи на стадионе "Фишт", 30 марта - сыграют на выезде с командой Словакии.