Знарка оценили по результатам. Титулованный тренер покинет хоккейный "Спартак"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Столичный хоккейный клуб "Спартак" не будет продлевать контракт с главным тренером команды Олегом Знарком. Один из самых титулованных тренеров Континентальной хоккейной лиги возглавлял красно-белых два года, но не сумел пробиться с командой дальше первого раунда плей-офф.
"Спартак" завершил сезон 9 марта, проиграв в четырех матчах 1/8 финала плей-офф действующему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА. Поражение в первом раунде стало катализатором изменений в клубе, о которых говорилось уже давно. Это касается не только тренерского штаба, но и менеджмента клуба, при котором "Спартак" так и не сумел добиться прогресса в результатах.
Вместе с 58-летним Знарком "Спартак" покинут остальные члены тренерского штаба - многолетние соратники тренера Харийс Витолиньш и Владимир Федосов, а также Максим Соловьев, Хассан Саид, Стефан Перссон и спортивный директор Павел Ни-Ли. "Это обычное явление в спорте. Когда тренер не выполняет поставленную перед ним задачу, его освобождают с занимаемой должности. К этому надо относиться как к естественному процессу", - сказал ТАСС председатель попечительского совета "Спартака" Александр Якушев.
Приход весной 2019 года не работавшего после победной Олимпиады Знарка вселил надежду в сердца болельщиков "Спартака", соскучившихся по высоким местам. И первый сезон под руководством специалиста нельзя было назвать неудачным - команда заняла пятое место в Западной конференции, а в плей-офф, хоть и уступила московскому "Динамо" в первом раунде, сумела по ходу серии собраться и сравнять счет (2-2), показав характер.
Менеджмент из Челябинска
Летом красно-белые серьезно усилились. В частности, команду пополнили олимпийские чемпионы Сергей Широков и Андрей Зубарев, выступавший ранее за СКА Йори Лехтеря. Эти хоккеисты были хорошо знакомы Знарку и приходили именно к нему. Перед сезоном-2020/21 болельщики красно-белых рассчитывали, что команда "поборется", по крайней мере сможет преодолеть первый раунд плей-офф, чего не удавалось сделать с 2010 года.
Но все началось с того, что в июле порядка десяти игроков заразились коронавирусом, из-за чего пришлось приостановить тренировочный сбор. На команде, в составе которой немало возрастных хоккеистов, это сказалось довольно сильно. В итоге с учетом травм ряда лидеров по ходу сезона "Спартак" лишь в концовке регулярного чемпионата закрепился на последнем кубковом месте, одержав в середине февраля три победы подряд, включая волевую в Казани. В серии первого раунда плей-офф с ЦСКА красно-белые на равных сопротивлялись лишь в первом матче, проиграв в овертайме, и, пожалуй, в четвертой игре (1:3).
В среду клуб объявил о первом назначении в руководстве - главой наблюдательного совета стал Олег Усачев, который до этого был вице-президентом по хоккейным операциям "Трактора". Ожидается, что в "Спартак" придет и Роман Беляев, который в Челябинске был спортивным директором. Любопытно, сохранит ли свою позицию генменеджер Алексей Жамнов, комплектовавший состав, не сумевший добиться результата.
Что касается преемника Знарка, основным кандидатом сначала называли бывшего тренера СКА и сборной России Алексея Кудашова, однако сейчас слухи связывают его с московским "Динамо". По данным "Спорт-Экспресса", рассматриваются кандидатуры Вячеслава Козлова и Виктора Козлова. Обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов входил в тренерский штаб "Спартака" в 2015-2017 годах, а Виктор Козлов в настоящее время один из ассистентов тренера "Салавата Юлаева", накануне выбывшего из плей-офф.