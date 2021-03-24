Знарка оценили по результатам. Титулованный тренер покинет хоккейный "Спартак"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Столичный хоккейный клуб "Спартак" не будет продлевать контракт с главным тренером команды Олегом Знарком. Один из самых титулованных тренеров Континентальной хоккейной лиги возглавлял красно-белых два года, но не сумел пробиться с командой дальше первого раунда плей-офф.

"Спартак" завершил сезон 9 марта, проиграв в четырех матчах 1/8 финала плей-офф действующему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА. Поражение в первом раунде стало катализатором изменений в клубе, о которых говорилось уже давно. Это касается не только тренерского штаба, но и менеджмента клуба, при котором "Спартак" так и не сумел добиться прогресса в результатах.

Вместе с 58-летним Знарком "Спартак" покинут остальные члены тренерского штаба - многолетние соратники тренера Харийс Витолиньш и Владимир Федосов, а также Максим Соловьев, Хассан Саид, Стефан Перссон и спортивный директор Павел Ни-Ли. "Это обычное явление в спорте. Когда тренер не выполняет поставленную перед ним задачу, его освобождают с занимаемой должности. К этому надо относиться как к естественному процессу", - сказал ТАСС председатель попечительского совета "Спартака" Александр Якушев.

Приход весной 2019 года не работавшего после победной Олимпиады Знарка вселил надежду в сердца болельщиков "Спартака", соскучившихся по высоким местам. И первый сезон под руководством специалиста нельзя было назвать неудачным - команда заняла пятое место в Западной конференции, а в плей-офф, хоть и уступила московскому "Динамо" в первом раунде, сумела по ходу серии собраться и сравнять счет (2-2), показав характер.

Менеджмент из Челябинска

Летом красно-белые серьезно усилились. В частности, команду пополнили олимпийские чемпионы Сергей Широков и Андрей Зубарев, выступавший ранее за СКА Йори Лехтеря. Эти хоккеисты были хорошо знакомы Знарку и приходили именно к нему. Перед сезоном-2020/21 болельщики красно-белых рассчитывали, что команда "поборется", по крайней мере сможет преодолеть первый раунд плей-офф, чего не удавалось сделать с 2010 года.