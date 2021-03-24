Дзюба обошел Бесчастных и вышел на чистое второе место по числу голов за сборную России

ТАСС, 24 марта. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба вышел на чистое второе место по количеству голов в составе сборной России по футболу.

Капитан российской команды открыл счет в первом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Мальты. Этот мяч стал для Дзюбы 27-м в составе национальной команды. По этому показателю он обошел Владимира Бесчастных (26 голов).

Лучшим бомбардиром сборной России является Александр Кержаков, в его активе 30 голов.