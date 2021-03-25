Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме

ТАСС, 25 марта. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют в соревновании спортивных пар по итогам короткой программы на чемпионате мира. Турнир проходит в Стокгольме.

Бойкова и Козловский набрали 80,16 балла. Второе место заняли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (77,62), третьими стали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (75,79). Еще одна российская пара Евгения Тарасов / Владимир Морозов показали четвертый результат (71,46).

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы 2020 года и бронзовыми призерами европейского первенства - 2019. Спортсменам принадлежит мировой рекорд в короткой программе (82,34). Мишина и Галлямов - бронзовые призеры финала Гран-при, чемпионы мира среди юниоров. Тарасова и Морозов дважды становились победителями чемпионатов Европы, дважды - серебряными призерами чемпионатов мира, один раз - серебряными призерами Олимпийских игр в командных соревнованиях.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна будет звучать фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Произвольную программу пары представят в четверг. Чемпионат мира завершится 28 марта.