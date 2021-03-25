Сборная России обыграла команду Мальты в матче отбора чемпионата мира 2022 года

ТАСС, 25 марта. Сборная России по футболу на выезде одержала победу над командой Мальты со счетом 3:1 в первом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Дзюба обошел Бесчастных и вышел на чистое второе место по числу голов за сборную России

В составе российской команды забитыми мячами отметились Артем Дзюба (23-я минута), Марио Фернандес (35) и Александр Соболев (90), у мальтийцев отличился Джозеф Мбонг (56). Сборная России прервала шестиматчевую безвыигрышную серию, в предыдущий раз российские футболисты побеждали 6 сентября, в гостевом матче Лиги наций оказавшись сильнее команды Венгрии (3:2).

Дзюба забил свой 27-й гол в составе национальной команды, в списке лучших бомбардиров сборной он вышел на второе место, обойдя Владимира Бесчастных (26 голов). Лучшим бомбардиром сборной России является Александр Кержаков, на его счету 30 забитых мячей. С учетом игр сборной СССР Дзюба располагается на четвертом месте в списке бомбардиров, выше него Олег Протасов (29), Кержаков (30) и Олег Блохин (42).

В матче принял участие полузащитник "Монако" Александр Головин. Он не играл за сборную России с ноября 2019 года из-за травм. Свой дебютный матч в составе российской команды провел полузащитник московского "Локомотива" Рифат Жемалетдинов, он вышел на замену на 57-й минуте вместо Алексея Ионова, а на 62-й минуте получил желтую карточку.

Сборные России и Мальты до этого провели только одну встречу. В феврале 1996 года команды сыграли товарищеский матч, в котором российская команда добилась победы - 2:0. Ворота сборной России в том матче защищал нынешний главный тренер команды Станислав Черчесов.

В следующем матче сборная России примет команду Словении, встреча пройдет 27 марта в Сочи. Сборная Мальты в тот же день в гостях встретится с командой Словакии. Также в отборочной группе H находятся команды Хорватии и Кипра.