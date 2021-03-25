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Сборные по футболу

Черчесов заявил, что российские футболисты позволили себе вольности в игре с мальтийцами

Сборная России обыграла команду Мальту со счетом 3:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

ТАСС, 25 марта. Футболисты сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Мальты позволили себе вольности. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

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В среду сборная России обыграла команду Мальты со счетом 3:1. "Понятно, что у болельщиков мало информации, они лишь знают, что это Мальта, что она на таком-то месте [в рейтинге Международной федерации футбола], поэтому не знают как играет, - сказал Черчесов. - У них итальянец, который привнес изменения, есть несколько игроков, которые могут играть индивидуально".

"Мы ждали непростой матч, таковым он и получился. В какой-то степени мы помогли сопернику, поскольку позволили себе вольности, и одна из контратак завершилась голом. Счет был скользким, мы сделали несколько замен, перехватили инициативу и довели игру до победы", - добавил он.

Черчесов отметил, что российская команда играет в очень ровной группе. "Это только кажется со стороны, что легко, думаю, что многие команды на Мальте могут столкнуться с проблемами. У нас очень ровная группа и сегодня мы еще раз в этом убедились. К каждой команде надо максимально готовиться так, чтобы добиться результата в нужный день", - заметил он.

"Если вы помните, сербы нас обыграли [со счетом 5:0], но после той игры было отмечено, что на чемпионат Европы все же едем мы. Мы были готовы тогда, когда надо. Так и сегодня: у нас есть победа, со своими плюсами и минусами, игра нам до конца не удалась и не до конца понравилась, но мы взяли три очка и готовимся к следующему матчу", - заключил Черчесов.

В следующем матче сборная России примет команду Словении. Матч пройдет 27 марта в Сочи.

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