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Сборные по футболу

Колосков: победа над командой Мальты далась российским футболистам неожиданно тяжело

Сборная России по футболу на выезде одержала победу над командой Мальты со счетом 3:1
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков Василий Смирнов/ТАСС
Описание
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
© Василий Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сборной России по футболу победа в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Мальты досталась неожиданно тяжело. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент ФИФА, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

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"Особых впечатлений от игры нет, никто не сомневался, что наши футболисты победят, но не ожидал, что победа будет добыта в такой тяжелой борьбе. По классу - слишком большая разница у команд, опыт, уровень футболистов. Были моментов при счете 2:1, которые заставили меня поволноваться. Были моменты, когда за нашу сборную в игре было неудобно, но все закончилось хорошо".

В следующем матче сборная России примет команду Словении, встреча пройдет 27 марта в Сочи. "Конечно, играть со словенцами так нельзя. Надо больше контролировать мяч, проявлять больше изобретательности и, конечно, скорости. У тренеров пищи для выводов очень много", - добавил Колосков.

Сборная Мальты в тот же день в гостях встретится с командой Словакии. Также в отборочной группе H находятся сборные Хорватии и Кипра.

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