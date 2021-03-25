Дзюба поставил крест на Мальте. Сборная России с победы начала отбор чемпионата мира

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Артем Дзюба стал героем первого матча сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2022 года. В игре с мальтийской командой он открыл счет, а позже стал автором голевой передачи. Матч завершился со счетом 3:1. Встреча прошла в Та-Кали - пригороде мальтийской столицы Валлетты.

На эту тему Сборная России обыграла команду Мальты в матче отбора чемпионата мира 2022 года

Разницу в классе сборных отражал рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА): сборная Мальты в нем занимает 176-е место, российская команда - 39-е. Однако результаты островитян в последних матчах могли насторожить подопечных Станислава Черчесова: в семи предыдущих играх мальтийцы ни разу не проиграли, одержав при этом четыре победы. Российская команда, напротив, 2020 год завершила шестиматчевой безвыигрышной серией, последняя игра так и вовсе закончился разгромом со счетом 0:5 от сербов. Размер страны не имеет значения Российская сборная стала первым серьезным соперником мальтийцев за последние полгода, прошлые были все же менее статусные - Гибралтар, Андорра, Лихтенштейн, Латвия. Но первые минуты встречи показали, что мириться с ролью аутсайдера хозяева встречи не планировали: они активно прессинговали россиян на чужой половине поля, старались комбинировать и шли в атаку, им же удалось нанести первый удар в створ ворот. Игру мальтийцев отражал их девиз, изображенный на многочисленных баннерах, которыми были закрыты пустые трибуны стадиона в Та-Кали. Его смысл заключается в том, что сила не в величине страны, а в крепости мужского характера. Российская команда в начале встречи действовала академично, что не позволяло ей вскрыть оборону мальтийцев. В гол воплотилась первое же решение сыграть нестандартно: Алексей Ионов отдал мяч Александру Головину, тот - в центр Даниилу Фомину, который в одно касание сыграл на Дзюбу. Форвард хитрым ударом закатил мяч в сетку.

Фомин покатил Дзюбе, а Артем не промахнулся. Никакого офсайда – и Россия впереди ⚽️



Для Дзюбы это 27-й голешник за сборную. Он обошел Бесчастных в списке бомбардиров



Давайте еще, парни pic.twitter.com/csqq1O6IMP — Матч ТВ (@MatchTV) March 24, 2021

Для Дзюбы этот гол стал 27-м за национальную команду. По этому показателю он опередил Владимира Бесчастных, выйдя на второе место в списке лучших бомбардиров сборной. Первое с 30 голами продолжает занимать Александр Кержаков. Гол случился на 23-й минуте. Еще через десять Дзюба уже ассистировал: он собрал на себе внимание игроков обороны, что позвонило Марио Фернандесу беспрепятственно ворваться в штрафную, где он и получил мяч от капитана сборной России. Мощным ударом защитник удвоил преимущество российской команды.

ДЗЮБА! Теперь отдал голевую на Фернандеса



А Марио запулил точно мимо вратаря. Красавцы pic.twitter.com/qz0HyhpRaK — Матч ТВ (@MatchTV) March 24, 2021

Счет 2:0 был зафиксирован в единственной встрече, которая состоялась между сборными ранее. Прошла она в феврале 1996 года в рамках международного коммерческого турнира "Кубок Ротманса", который организовала мальтийская сторона. Ворота сборной России в той игре защищал Черчесов. "Понятно, что у болельщиков мало информации, они лишь знают, что это Мальта, что она на таком-то месте [в рейтинге Международной федерации футбола], поэтому не знают, как команда играет, - сказал Черчесов. - У них новый тренер - итальянец, который привнес определенные изменения, есть несколько игроков, которые могут играть хорошо индивидуально". Пища для размышления За 25 лет уровень мальтийского футбола заметно вырос, что показал второй тайм встречи с россиянами. Хозяева не бросили сопротивляться, напротив, были отрезки встречи, когда они превосходили команду Черчесова. Напористость в итоге была вознаграждена: отличился нападающий нигерийского происхождения Джозеф Мбонг, он воспользовался ошибкой гостей в обороне.

Караваев не успел за Мбонгом, и мальтиец вколотил мяч в ворота Шунина



Скорее забегай на концовку непростого матча:https://t.co/dXtjzIxrrS pic.twitter.com/rVkc8GaV8k — Матч ТВ (@MatchTV) March 24, 2021

"Мы ждали непростой матч, таковым он и получился, - заметил Черчесов. - В какой-то степени мы и сами помогли сопернику в середине второго тайма, поскольку позволили себе вольности, и одна из контратак завершилась голом. Счет был скользким, мы сделали несколько замен, перехватили инициативу и довели игру до победы". У хозяев все же были неплохие возможности сравнять счет. Как и у российской сборной восстановить разницу в два мяча, что в итоге и случилось. Помог вратарь мальтийцев Генри Бонелло: он неудачно выбил мяч точно на Головина, который головой отдал пас появившемуся на поле во втором тайме Алексею Миранчуку, а тот организовал выпад на ворота вышедшего на замену Александра Соболева, чей удар со средней дистанции голкипер отразить не сумел. Произошло это уже на исходе встречи.

Соболееев! Вышел, пробил голкипера Мальты и успокоил игру



Идеально, Саша pic.twitter.com/0FAkK4SjMJ — Матч ТВ (@MatchTV) March 24, 2021

До конца месяца команде Черчесова нужно будет сыграть еще два матча - со словенцами в Сочи (27 марта) и со словаками в Трнаве (30 марта). Продемонстрированное в игре с мальтийцами качество игры вызывает тревогу за успешный результат в этих встречах. В среду словенцы на своем поле обыграли серебряных призеров чемпионата мира 2018 года в России хорватов (1:0), киприоты и словаки сыграл вничью - 0:0. "Конечно, играть со словенцами так нельзя, - сказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. - Надо больше контролировать мяч, проявлять больше изобретательности и, конечно, скорости. У тренеров пищи для выводов очень много". Чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. Прямые путевки на турнир получат только победители групп, вторые команды будет ждать раунд плей-офф.