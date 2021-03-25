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ЧМ-2022 по футболу

Дзюба поставил крест на Мальте. Сборная России с победы начала отбор чемпионата мира

Россияне победили со счетом 3:1, Дзюба отметился голом и голевой передачей
Артем Дзюба и Антон Шунин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Артем Дзюба и Антон Шунин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Артем Дзюба стал героем первого матча сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2022 года. В игре с мальтийской командой он открыл счет, а позже стал автором голевой передачи.

Матч завершился со счетом 3:1. Встреча прошла в Та-Кали - пригороде мальтийской столицы Валлетты.

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Разницу в классе сборных отражал рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА): сборная Мальты в нем занимает 176-е место, российская команда - 39-е. Однако результаты островитян в последних матчах могли насторожить подопечных Станислава Черчесова: в семи предыдущих играх мальтийцы ни разу не проиграли, одержав при этом четыре победы. Российская команда, напротив, 2020 год завершила шестиматчевой безвыигрышной серией, последняя игра так и вовсе закончился разгромом со счетом 0:5 от сербов.

Размер страны не имеет значения

Российская сборная стала первым серьезным соперником мальтийцев за последние полгода, прошлые были все же менее статусные - Гибралтар, Андорра, Лихтенштейн, Латвия. Но первые минуты встречи показали, что мириться с ролью аутсайдера хозяева встречи не планировали: они активно прессинговали россиян на чужой половине поля, старались комбинировать и шли в атаку, им же удалось нанести первый удар в створ ворот. Игру мальтийцев отражал их девиз, изображенный на многочисленных баннерах, которыми были закрыты пустые трибуны стадиона в Та-Кали. Его смысл заключается в том, что сила не в величине страны, а в крепости мужского характера.

Российская команда в начале встречи действовала академично, что не позволяло ей вскрыть оборону мальтийцев. В гол воплотилась первое же решение сыграть нестандартно: Алексей Ионов отдал мяч Александру Головину, тот - в центр Даниилу Фомину, который в одно касание сыграл на Дзюбу. Форвард хитрым ударом закатил мяч в сетку.

Для Дзюбы этот гол стал 27-м за национальную команду. По этому показателю он опередил Владимира Бесчастных, выйдя на второе место в списке лучших бомбардиров сборной. Первое с 30 голами продолжает занимать Александр Кержаков.

Гол случился на 23-й минуте. Еще через десять Дзюба уже ассистировал: он собрал на себе внимание игроков обороны, что позвонило Марио Фернандесу беспрепятственно ворваться в штрафную, где он и получил мяч от капитана сборной России. Мощным ударом защитник удвоил преимущество российской команды.

Счет 2:0 был зафиксирован в единственной встрече, которая состоялась между сборными ранее. Прошла она в феврале 1996 года в рамках международного коммерческого турнира "Кубок Ротманса", который организовала мальтийская сторона. Ворота сборной России в той игре защищал Черчесов.

"Понятно, что у болельщиков мало информации, они лишь знают, что это Мальта, что она на таком-то месте [в рейтинге Международной федерации футбола], поэтому не знают, как команда играет, - сказал Черчесов. - У них новый тренер - итальянец, который привнес определенные изменения, есть несколько игроков, которые могут играть хорошо индивидуально".

Пища для размышления

За 25 лет уровень мальтийского футбола заметно вырос, что показал второй тайм встречи с россиянами. Хозяева не бросили сопротивляться, напротив, были отрезки встречи, когда они превосходили команду Черчесова. Напористость в итоге была вознаграждена: отличился нападающий нигерийского происхождения Джозеф Мбонг, он воспользовался ошибкой гостей в обороне.

"Мы ждали непростой матч, таковым он и получился, - заметил Черчесов. - В какой-то степени мы и сами помогли сопернику в середине второго тайма, поскольку позволили себе вольности, и одна из контратак завершилась голом. Счет был скользким, мы сделали несколько замен, перехватили инициативу и довели игру до победы".

У хозяев все же были неплохие возможности сравнять счет. Как и у российской сборной восстановить разницу в два мяча, что в итоге и случилось. Помог вратарь мальтийцев Генри Бонелло: он неудачно выбил мяч точно на Головина, который головой отдал пас появившемуся на поле во втором тайме Алексею Миранчуку, а тот организовал выпад на ворота вышедшего на замену Александра Соболева, чей удар со средней дистанции голкипер отразить не сумел. Произошло это уже на исходе встречи.

До конца месяца команде Черчесова нужно будет сыграть еще два матча - со словенцами в Сочи (27 марта) и со словаками в Трнаве (30 марта). Продемонстрированное в игре с мальтийцами качество игры вызывает тревогу за успешный результат в этих встречах. В среду словенцы на своем поле обыграли серебряных призеров чемпионата мира 2018 года в России хорватов (1:0), киприоты и словаки сыграл вничью - 0:0.

"Конечно, играть со словенцами так нельзя, - сказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. - Надо больше контролировать мяч, проявлять больше изобретательности и, конечно, скорости. У тренеров пищи для выводов очень много".

Чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. Прямые путевки на турнир получат только победители групп, вторые команды будет ждать раунд плей-офф.

Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбор. Группа H
КомандаИВНПМячиО
1Россия11003-13
2Словения11001-03
3Словакия10100-01
4Кипр10100-01
5Хорватия10010-10
6Мальта10011-30

 

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