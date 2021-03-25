Хасимото: эстафета олимпийского огня зажжет свет надежды по всей Японии

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Эстафета олимпийского огня должна зажечь свет надежды по всей Японии. Об этом в четверг заявила глава организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.

"В течение последнего года, когда весь мир оказался в сложной ситуации, привезенный из Греции в Японию олимпийский огонь продолжал тихо, но непоколебимо гореть. Маленькое пламя не теряло надежды и ждало этого дня, как бутон цветка сакуры ждет, чтобы раскрыться, - сказала глава оргкомитета на церемонии старта эстафеты. - Я хочу, чтобы олимпийский огонь зажег свет надежды по всей Японии, и надеюсь, что 23 июля он благополучно прибудет на стадион в Токио".

Эстафета олимпийского огня началась в четверг с территории футбольного тренировочного центра J-Village в японской префектуре Фукусима. Событие проходит в условиях осуществления мер по предотвращению распространения нового коронавируса. Каждого факелоносца на безопасном расстоянии сопровождают около десяти работников оргкомитета Игр, а также сотрудники полиции, которые следят за происходящим. Кроме того, контролируется и зажжение каждого нового факела. После этого предыдущего бегуна просят отойти в сторону, координирующий работник оргкомитета получает от окружающих коллег информацию о текущей ситуации, и лишь затем следующему факелоносцу позволяют продолжить забег.

Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.