Клуб НХЛ "Тампа" обменял обладателя Кубка Стэнли Волкова в "Анахайм"

"Тампа" получила права на нападающего Антуана Морана, который выступал за фарм-клуб "Анахайма" из Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Сан-Диего Галлз" и выбор в седьмом раунде на драфте НХЛ 2023 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Волков провел 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за "Тампу" и набрал пять очков (три гола + две передачи).

Волков был выбран "Тампой" на драфте 2017 года под общим 48-м номером. В течение трех сезонов он выступал в АХЛ за "Сиракьюз", проведя 195 матчей и набрав 123 очка (55+68). В 2019 году он дебютировал в составе основной команды, отыграв в регулярном чемпионате девять встреч и отметившись одной результативной передачей. В прошлом сезоне Волков в составе "Тампы" стал обладателем Кубка Стэнли, проведя в плей-офф один матч, он вышел на лед в заключительной игре финальной серии с "Далласом" (2:0, 4-2 - в серии).

"Тампа" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 50 очков в 32 матчах. За команду выступают голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров, который продолжает восстанавливаться после операции на бедре.

"Анахайм" находится на последней, восьмой строчке в таблице Западного дивизиона, набрав 24 очка в 34 матчах.