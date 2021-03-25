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Зимние олимпийские виды спорта

Надыршина завоевала золото в параллельном гигантском слаломе на юниорском чемпионате мира

В финале 17-летняя спортсменка опередила представительницу Японии Цубаки Мики
София Надыршина Андрей Голованов/ТАСС
Описание
София Надыршина
© Андрей Голованов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 25 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка София Надыршина заняла первое место в дисциплине "параллельный гигантский слалом" на проходящем в Красноярске юниорском чемпионате мира по фристайлу и сноуборду.

В финале 17-летняя спортсменка опередила представительницу Японии Цубаки Мики. Третье место заняла еще одна россиянка Мария Волгина.

Надыршина является чемпионкой мира 2021 года в параллельном слаломе. Также в ее активе три победы на юниорском чемпионате мира 2020 года.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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