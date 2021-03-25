Надыршина завоевала золото в параллельном гигантском слаломе на юниорском чемпионате мира

КРАСНОЯРСК, 25 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка София Надыршина заняла первое место в дисциплине "параллельный гигантский слалом" на проходящем в Красноярске юниорском чемпионате мира по фристайлу и сноуборду.

В финале 17-летняя спортсменка опередила представительницу Японии Цубаки Мики. Третье место заняла еще одна россиянка Мария Волгина.

Надыршина является чемпионкой мира 2021 года в параллельном слаломе. Также в ее активе три победы на юниорском чемпионате мира 2020 года.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.