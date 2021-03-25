Сноубордист Степанко победил в параллельном гигантском слаломе на юниорском ЧМ

КРАСНОЯРСК, 25 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Ярослав Степанко завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на юниорском чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит в Красноярске.

В финале 18-летний спортсмен опередил немца Оле-Миккеля Прантля. Третье место занял еще один россиянин Всеволод Мартынов, который в малом финале опередил соотечественника Степана Наумова.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.