Россиянка Клишина может продолжать выступать на международных стартах

30-летняя Клишина, на протяжении нескольких последних лет живущая в США, в понедельник сообщила в своем аккаунте в Instagram, что планирует открыть летний сезон 27 марта турниром во Флориде. Последний раз спортсменка участвовала в соревнованиях в июле 2019 года на чемпионате России в Чебоксарах, где заняла первое место.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина сохраняет за собой статус нейтрального спортсмена (ANA) и может продолжать выступления на международных стартах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

На запрос ТАСС, имеет ли россиянка право выступать сейчас на международных стартах, пресс-служба World Athletics ответила следующее: "Дарья Клишина продолжает сохранять за собой статус ANA, полученный в 2016 году согласно решению CAS (Спортивного арбитражного суда - прим. ТАСС)".

Совет World Athletics 18 марта вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. World Athletics, по информации ТАСС, намерена отправить Всероссийской федерации легкой атлетики регламент получения нейтральных статусов для российских спортсменов в течение двух недель.

Клишина также является бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года, двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013). В ее активе есть победа на Универсиаде 2013 года в Казани.

Клишина, в июне 2016 года получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций допуск на участие в зарубежных стартах, незадолго до своего старта на Олимпиаде-2016 была отстранена от соревнований на основании новой информации, полученной World Athletics. Спортсменка обжаловала это решение в CAS, который после ускоренного рассмотрения постановил, что та имеет право участвовать в Играх в Бразилии, и сохранил за Клишиной нейтральный статус.