Чемпион ОИ по прыжкам в воду Захаров 27 марта приедет на сбор национальной команды

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров, чей срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил истекает 21 мая, 27 марта приедет на сбор национальной команды в подмосковную Рузу. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

Захаров был дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение года, срок дисквалификации завершится 21 мая 2021 года. В ноябре 2020 года победитель Игр-2012 сообщил о намерении вернуться в спорт и отобраться на Олимпиаду в Токио. В соответствии с антидопинговыми правилами 29-летнему Захарову за два месяца до окончания срока дисквалификации возвращено право на совместные тренировки.

"27 марта в Рузе начнется очередной учебно-тренировочный сбор национальной команды, - заметила Моисеева. - На сбор приедет также и Илья Захаров".

Захаров является победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы. На Олимпийских играх 2012 года, помимо золота в прыжках с трехметрового трамплина, он вместе с Евгением Кузнецовым завоевал серебро в синхронных прыжках.