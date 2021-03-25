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Евро-2020

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге договорился о заполняемости трибун на 50%

В Петербурге пройдут четыре матча турнира
Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу имеет договоренности с властями о проведении матчей турнира в Санкт-Петербурге с заполняемостью трибун на 50%. Об этом гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин рассказал в ходе научно-образовательной конференции "Спортивный менеджмент в условиях неопределенности" в Санкт-Петербурге.

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"Что касается чемпионата Европы, то мы смотрим на его организацию с оптимизмом. У нас есть договоренность о проведении матчей с 50 процентами зрителей. По уровню оптимизма обгоняем организаторов Олимпийских игр, работаем над допуском иностранных болельщиков, и это пока не вызывает никакого отторжения у властей. Есть уверенность, что центральное событие в спортивной жизни России пройдет с минимально допустимыми ограничениями с соблюдением все необходимых правил", - сказал Сорокин.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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