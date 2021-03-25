В FIS сообщили, что Большунов является одним из самых проверяемых на допинг лыжников

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Лидер сборной России Александр Большунов является одним из наиболее часто тестируемых на допинг лыжником мира. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS).
На чемпионате мира, проходившем в германском Оберстдорфе, Большунов завоевал одну золотую, две серебряных и одну бронзовую награды. Россиянин по итогам сезона стал также обладателем Кубка мира в общем зачете. В январе Большунов выиграл лыжную многодневную гонку "Тур де Ски".
"О количестве сданных в сезоне Большуновым допинг-проб следует спрашивать у самого спортсмена, - заметили в пресс-службе. - У FIS нет никакого "рейтингового списка", сколько раз тот или иной спортсмен проходил тестирование. Но Большунов, безусловно, был одним из наиболее часто тестируемых спортсменов. Этот вывод можно сделать, основываясь просто на количестве подиумов, которые он заработал в течение сезона".
24-летний Большунов входит в международный пул допинг-тестирования. Российское антидопинговое агентство последний раз тестировало этого спортсмена в 2019 году.