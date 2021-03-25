В FIS сообщили, что Большунов является одним из самых проверяемых на допинг лыжников

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Лидер сборной России Александр Большунов является одним из наиболее часто тестируемых на допинг лыжником мира. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS).

На чемпионате мира, проходившем в германском Оберстдорфе, Большунов завоевал одну золотую, две серебряных и одну бронзовую награды. Россиянин по итогам сезона стал также обладателем Кубка мира в общем зачете. В январе Большунов выиграл лыжную многодневную гонку "Тур де Ски".