Мостовой: условия позволяли российским футболистам побеждать мальтийцев со счетом 10:0

Российские футболисты в среду в гостях одержали победу над мальтийцами со счетом 3:1. Команды встретились во второй раз в истории. Первая игра прошла в 1996 году в рамках коммерческого турнира на Мальте и завершился со счетом 2:0. Мостовой принимал в ней участие.

"За 25 лет многое поменялось. Но сравнивать те времена с сегодняшними не хотелось бы, потому что если сравнивать, то с учетом созданных условий наши должны были выигрывать как минимум со счетом 10:0. Мы раньше только мечтали о полях, на которых сейчас играют ребята", - сказал Мостовой.

"Я был удивлен, что на Мальте такое поле, - добавил он. - Видел репортаж с тренировки нашей молодежной сборной в Венгрии, в нем парень сказал, что давно не видел таких полей, комментируя состояние поля, на котором они тренируются. Так ему повезло, что к 20 годам он таких полей почти не встречал. Поле, о котором он говорил, 25 лет назад считалось бы шикарным, лучшим в нашей стране".

По ходу встречи с мальтийцами российская команда вела со счетом 2:0, однако во втором тайме позволила сопернику сократить отставание. "Многие думали, что мы легко выиграем, в принципе, так и получилось. После 2:0 думал, что доведем дело до 3:0, но мальтийцы забили гол, могли даже сравнять. Молодцы, покритиковать можно только их вратаря, который сделал нам такие подарки, а самим надо готовиться к матчам со Словенией, Словакией и Хорватией, это будут уже совсем другие игры", - заметил Мостовой.

До конца месяца команде Станислава Черчесова нужно будет сыграть еще два матча - со словенцами в Сочи (27 марта) и со словаками в Трнаве (30 марта). Чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. Прямые путевки на турнир получат только победители групп, вторые команды будет ждать раунд плей-офф.