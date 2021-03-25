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КХЛ

Кожевников надеется, что после перемен у "Спартака" появится прогресс в результатах

В среду ХК "Спартак" объявил, что не будет продлевать контракт с тренерским штабом команды во главе с Олегом Знарком
Александр Кожевников Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Кожевников
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников надеется, что с приходом нового руководства у клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" будет прогресс в результатах. Об этом он рассказал ТАСС.

В среду "Спартак" объявил, что не будет продлевать контракт с тренерским штабом команды во главе с Олегом Знарком, а также о приходе Олега Усачева на пост председателя наблюдательного совета клуба.

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"Была поставлена задача пройти первый раунд плей-офф, за два года эту задачу не выполнили, поэтому и идет смена руководства и тренерского штаба. Олег Валерьевич [Знарок] уже был два года и все показал, так что смена назрела, - сказал Кожевников. - Что касается тренеров, то я бы рассмотрел кандидатуру Сергея Светлова. Но если не его, то считаю, что в клубе должен работать человек, который имеет или имел отношение к "Спартаку".

"Хочется надеяться, что с новым руководством мы увидим прогресс, они будут стараться. Судя по работе в "Тракторе", у Усачева был результат. Буду как всегда внимательно следить за "Спартаком", - добавил он.

В двух последних сезонах "Спартак" выходил в плей-офф, где уступал в первом раунде.

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