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Олимпиада в Токио

В Японии завершился первый день эстафеты олимпийского огня

Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Первый день эстафеты олимпийского огня, стартовавшей в четверг в Японии, завершился. Факел был благополучно доставлен в город Минамисома в префектуре Фукусима, следует из трансляции мероприятия, которая ведется оргкомитетом "Токио-2020".

По ходу первого дня участники столкнулись с небольшой заминкой - на одном из первых этапов эстафеты, которая в четверг проходила по префектуре Фукусима, факел погас из-за сильных порывов ветра. Факел был немедленно вновь зажжен от лампады, после чего забег продолжился.

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Эстафета олимпийского огня началась в четверг утром с территории футбольного тренировочного центра J-Village ("Джей-вилладж") в Фукусиме. Событие проходит в условиях осуществления мер по предотвращению распространения нового коронавируса. Каждого факелоносца на безопасном расстоянии сопровождают около десяти работников оргкомитета Игр, а также сотрудники полиции, которые следят за происходящим. Кроме того, контролируется и зажжение каждого нового факела. После этого предыдущего бегуна просят отойти в сторону, координирующий работник оргкомитета получает от окружающих коллег информацию о текущей ситуации, и лишь затем следующему факелоносцу позволяют продолжить забег.

Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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