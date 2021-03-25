Боец Фроес провалил взвешивание и лишился права претендовать на титул чемпиона ACA

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Бразильский боец Фелипе Фроес провалил взвешивание и не будет претендовать на титул чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) в поединке против россиянина Магомедрасула Хасбулаева. Об этом ТАСС сообщили в ACA.

Фроес превысил лимит на 400 грамм, показав на весах 66,7 кг. Помимо лишения возможности претендовать на вакантный титул, бразилец отдаст 10% гонорара сопернику.

Хасбулаев является родственником бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и учеником Абдулманапа Нурмагомедова.

Турнир ACA пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.