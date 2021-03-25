Лучший бомбардир в истории сборной Словении считает россиян фаворитом в предстоящей игре

В первых матчах отборочного турнира сборная России на выезде обыграла команду Мальты со счетом 3:1, словенцы дома победили хорватов (1:0), команда Кипра сыграла вничью со сборной Словакии (0:0).

ТАСС, 25 марта. Сборная России по футболу является фаворитом предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словении. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал лучший бомбардир в истории сборной Словении Златко Захович.

"Да, команда России является фаворитом. Большая команда, большие игроки, большой тренер. Но Словения победит", - сказал Захович.

Также Захович отметил, что российская команда стала сильнее по сравнению с прошлыми играми между командами, когда словенцы в стыковых матчах обыграли сборную России (1:2; 1:0) в отборе чемпионата мира - 2010. "Тогда у нас все знали, что победа станет легкой, и мы легко выиграли, - отметил Захович. - Сейчас будет не так, потому что Россия выросла. У вас очень хорошая команда, но мы, повторю, победим в один мяч".

Матч между командами России и Словении пройдет в Сочи 27 марта. Встреча начнется в 17:00 мск.