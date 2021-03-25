"Тамбов" отстранил от тренировок подозреваемых в договорных матчах футболистов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Игроки "Тамбова" Дмитрий Герман и Александр Еркин, получившие вызов в Российский футбольный союз (РФС) для проверки информации о возможном участии в договорных матчах, пока отстранены от тренировок. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

В среду РФС сообщил, что проводит проверку возможного участия нескольких игроков "Тамбова" в договорных матчах.

"Да, мы отстранили двух футболистов до конца разбирательства. То есть до того, как будет точное понимание по поводу решения по ним", - сказал Худяков.