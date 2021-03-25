Биатлонист Алексей Слепов опроверг информацию о завершении карьеры

ВЛАДИМИР, 25 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Алексей Слепов продолжает тренировки и планирует участвовать в соревнованиях. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.

Тренер 34-летнего спортсмена Валерий Храмоножкин 24 марта рассказал ТАСС о том, что Слепов завершил карьеру на фоне допингового разбирательства. В октябре Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало спортсмена невиновным в нарушении антидопинговых правил. Изучив объяснения и медицинские документы, представленные биатлонистом, РУСАДА решило не рассматривать третий пропуск допинг-теста как нарушение правил доступности спортсмена. Однако через неделю РУСАДА поменяло свое решение, вновь открыв дело.