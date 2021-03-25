{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Биатлонист Алексей Слепов опроверг информацию о завершении карьеры

Тренер 34-летнего спортсмена Валерий Храмоножкин 24 марта рассказал ТАСС о том, что Слепов завершил карьеру на фоне допингового разбирательства
Алексей Слепов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алексей Слепов
© Станислав Красильников/ТАСС

ВЛАДИМИР, 25 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Алексей Слепов продолжает тренировки и планирует участвовать в соревнованиях. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.

Тренер 34-летнего спортсмена Валерий Храмоножкин 24 марта рассказал ТАСС о том, что Слепов завершил карьеру на фоне допингового разбирательства. В октябре Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало спортсмена невиновным в нарушении антидопинговых правил. Изучив объяснения и медицинские документы, представленные биатлонистом, РУСАДА решило не рассматривать третий пропуск допинг-теста как нарушение правил доступности спортсмена. Однако через неделю РУСАДА поменяло свое решение, вновь открыв дело.

На эту тему
Биатлонист Алексей Слепов завершил карьеру на фоне допингового разбирательства
Биатлонист Алексей Слепов завершил карьеру на фоне допингового разбирательства

"Я ничего не завершал, продолжаю тренироваться, - сказал Слепов. - Но пока идут разбирательства, я просто параллельно тренирую детей во Владимире. В данный момент я не принимаю участия в соревнованиях не из-за того, что завершил карьеру, а потому что занимаюсь другим делом. Возможно, через пару дней поеду на чемпионат России, я и готовился к тому, что поеду выступать от Санкт-Петербурга на турнире".

Слепов является трехкратным чемпионом Европы, победителем общего зачета Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в сезоне-2013/14, чемпионом России. Был включен в состав сборной страны для прохождения централизованной подготовки к новому сезону.

Теги
Биатлон
Бокс
Боксер Гассиев в ближайшее время подпишет новый контракт с промоутером
Россиянин 31 октября прошлого года нокаутировал албанца Нури Сефери, вернувшись на ринг после более чем двухлетнего перерыва
Читать полностью