Футболист "Валенсии" Черышев сможет принять участие в ближайшем матче команды

ТАСС, 25 марта. Полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев приступил к полноценным тренировкам и сможет принять участие в ближайшем матче команды в чемпионате Испании. Об этом рассказал отец футболиста Дмитрий Черышев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В январе россиянин получил мышечную травму и был вынужден пропустить восемь игр.

"У него все нормально, начал на полную тренироваться с командой, так что без проблем, - сказал Черышев. - Сейчас перерыв на сборные, за это время он постарается набрать форму, тем более он дополнительно тренируется и в индивидуальном режиме, чтобы быстрее войти в игровой ритм. Поэтому не должно быть проблем, ждем, что он сможет сыграть с "Кадисом".

"Все будет зависеть от решения тренера. Последнюю игру команда выиграла, хорошо сыграли, поэтому сейчас для попадания в основу нужно доказать свою состоятельность", - добавил отец футболиста.

"Валенсия" сыграет с "Кадисом" в гостях 4 апреля. После 28 туров валенсийский клуб занимает 12-е место, набрав 33 очка. "Кадис" идет на 15-м месте с 29 очками.

Черышеву 30 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 14 играх за "Валенсию" во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.