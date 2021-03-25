ОКР предложил утвердить музыку Чайковского для замены гимна России на Олимпиаде

Ранее на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях на церемонии награждения российских спортсменов использовался фрагмент из концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать произведение Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать вместо гимна страны на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов. Об этом в четверг журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков

"Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России и Федерацией фигурного катания на коньках России, которая согласовала с международной федерацией использование фрагмента из первого концерта Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий, мы согласились с этим предложением, - сказал Поздняков. - Это предложение шло от комиссии спортсменов Союза конькобежцев России. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции".

"Эта торжественная мелодия будет уместной для использования во время протокольных мероприятий. Чайковский является русским композитором, имеет прямую ассоциацию с нашей родиной, но его творчество является частью всемирного музыкального наследия. Поэтому это компромисс для всех сторон. Надеемся, что МОК примет наше предложение", - добавил он.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша". Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что "Катюша" не может звучать вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.